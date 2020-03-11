2020/03/11 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل الديمقراطية إقتصادي – عبد الكريم يحيى الزيباري ليس لأنَّها أحد مصادر الفساد الرئيسة فقط، بل لأنَّها ترفض إضفاء الطابع الاقتصادي على النظام السياسي.ما علاقة النظام السياسي بالفقر والثراء؟ نظرية جديدة للتاريخ، في ثلاثة عشرَ بحثاً، لأستاذ الاقتصاد في جامعة نيفادا هانز هيرمان هوبا، ألقاها في مؤتمرات علمية، ثم جمعها في كتاب (الديمقراطية الإله […]

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