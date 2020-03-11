2020/03/11 | 17:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا يصيب العراق وأسواق النفط العالمية – علي طه عبد الله الجميلي بدأنا نلاحظ أن تفشي فايروس كورونا أخذ وتيرة متسارعة واقتحم الحدود الجغرافية الطبيعية والسياسية للدول, ولم يفرق بين عرق أو عنصر أو جنس؛ فهو يستهدف البشرية جمعاء, سيما الذين لديهم مشاكل صحية وضعف المناعة, وكذلك الدول التي لديها مشاكل في جهاز المناعة الاقتصادي […]

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