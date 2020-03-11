الحامدي: العراق الخاسر الأول من استمرار انخفاض أسعار النفط

2020/03/11 | 17:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ميثاق الحامدي، اليوم الاربعاء، ان الاقتصاد العراقي هو الخاسر الأول من استمرار انخفاض سعر النفط.وقالت الحامدي، ، ان “استمرار انخفاض الاسعار سيؤدي الى […]

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