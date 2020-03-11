لجنة الانضباط تصدر جملة من العقوبات رغم توقف المنافسات

2020/03/11 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء ، قراراتها بشأن احداث مباراة الشرطة ونفط الوسط ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الاولى لدوري الصالات..واتخذت لجنة الانضباط، بعد الاطلاع على التقارير الواصلة من مشرف وحكم المباراة، وعليه قررت حرمان مدرب فريق الشرطة (اثير جمال) مباراتين من مرافقة فريقه حسب المادة (52) الفقرة (3) لسوء تصرفه، بالاضافة الى تغريم نادي الشرطة مبلغ خمسمائة الف دينار حسب المادة (52) الفقرة (7).

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