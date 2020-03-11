على أمل البقاء في منصبها.. وزيرة التربية

2020/03/11 | 17:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوافقت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، على صرف أجور الزيارات الاشرافية للمشرفين التربويين لرياض الاطفال ومعاهد التقوية الاهلية.وقالت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "أعضاء الهيئة الإدارية لصندوق التربية المركزي، صادقوا خلال اجتماع برئاسة وزيرة التربية، سها خليل العلي بك، على صرف المستحقات المالية للزيارات الاشرافية التي يقوم بها المشرفون التربويون لرياض الاطفال ومعاهد التقوية، بهدف الارتقاء بعمل المؤسسة التعليمية والنهوض بها الى اعلى المستويات".وأضافت أن "الاجتماع ناقش كذلك ملف تقديم المعونات والمساعدات لبعض الحالات المرضية والانسانية لكوادر الوزارة، حيث وافقت الوزارة على تقديم الدعم والعون لـ64 حالة إنسانية متنوعة للكوادر التربوية في مختلف المحافظات".وبينت ان من "ضمن تلك الحالات 34 عملية جراحية، و7 حالات وفاة، و7 حالات سرطانية، بالإضافة الى اعطاء مبالغ مالية لـ3 حالات حريق وسرقة، وكذلك صرف المستحقات المالية لـ13 حالة استثنائية".وتابعت الوزارة بأنها "تتطلع الى شمول جميع كوادر ومنتسبي التربية المستحقين بإيرادات الصندوق وتوفير الرعاية للمنتسبين بشكل يتلائم مع مكانتهم والتضحيات التي قدموها".

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