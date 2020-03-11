إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل

2020/03/11 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة أربيل.وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لشاب يبلغ من العمر 32 سنة".وأوضحت أنه "بهذا يرتفع عدد المصابين في إقليم كردستان إلى 17 إصابة".يذكر أن العراق يشهد ارتفاعاً شبه يومي بأعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث سجل لحد الآن، أكثر من 70 إصابة مؤكدة.

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