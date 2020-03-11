شنيشل : مسلسل اضاعة الفرصة توقف بعد الفوز على اربيل

2020/03/11 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد مدرب نفط الوسط راضي شنيشل ، أن الفوز الذي تحقق على أربيل أمس بهدف نظيف، أعاد للفريق توازنه، بعدما تقدم للمركز الثالث.وقال شنيشل في تصريح لـ"كلكامش برس" ، ان كرة القدم لعبة استثمار الفرص، ونحن أهدرنا الكثير منها في جميع المباريات التي خاضها الفريق، وبالتالي فرطنا في 6 نقاط أمام الحدود والميناء، لكن أمس تمكنا من التسجيل رغم أن مسلسل إضاعة الكرات الخطيرة استمر.وبرر مدرب نفط الوسط ضياع الفرص بتسرع اللاعبين ورغبتهم في تعويض الهزيمتين، رغم أنه طالبنهم بالتروي وعدم العجلةوأشار شنيشل الى ان الفوز في الجولة الخامسة على أربيل منحنا فرصة التقدم في لائحة الترتيب والفريق بات يحتل المركز الثالث وطموحنا الحفاظ على ذلك، ومعالجة مشكلة الفرص الضائعة لأن المباريات المقبلة لا تتحمل استمرار تلك الظاهرة السلبية.

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