العراق يقرر إغلاق الحدود البرية مع هذه الدول منتصف الشهر الجاري

2020/03/11 | 17:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق اليوم الأربعاء إغلاق الحدود البرية للبلاد مع إيران والكويت بعد منتصف الشهر الجاري في إطار الاجراءات الاحترازية ...

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