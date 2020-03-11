نصر الله في الحجر الصحي ومسؤولون كبار في الحزب تأكّدت إصابتهم بـ كورونا

2020/03/11 | 17:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني «وُضِعوا في الحجر الصحي بعد إصابتهم بفيروس كورونا» مُرجّحةً أن يكون هؤلاء المسؤولون «على اتصالٍ بالمسؤولين الإيرانيين الذين ثبتت

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