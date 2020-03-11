المشروبات الكحولية تستمر بحصد الأرواح في إيران… ما علاقة «كورونا»؟

2020/03/11 | 17:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر إعلامية إيرانية اليوم بأن 12 شخصاً قضوا وتسمم عشرات آخرون في شمال البلاد بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، استجابة للشائعات التي تقول إن فيها شفاء لفيروس #كورونا.الحصيلة

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