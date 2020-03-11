الصناعيون يلحقون بطوابير “البطاقة الذكية” للحصول على الغاز

2020/03/11 | 17:57 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة تخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” التابعة للسلطات السورية، أنها تعتزم بدء توزيع الغاز الصناعي للمعامل والورشات عبر “البطاقة الذكية”، أي بكميات وأوقات محددة.وقال مدير عام “محروقات” (مصطفى

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