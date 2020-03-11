ارتفاع إصابات كورونا في إيران إلى 9000 حالة والوفيات إلى 354 شخصاً

2020/03/11 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الى تسعة آلاف إصابة في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في بيان، إن عدد الوفيات ارتفع الى ثلاثمئة واربعة وخمسين شخصا بعد تسجيل ثلاثا وستين حالة وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشار جهانبور الى ان عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس وصل الى تسعة آلاف حالة، لافتا الى وجود ثلاثين مختبرا في عموم إيران تتولى مهمة الكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.

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