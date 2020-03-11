الحكمة: تشكيل جبهة من النواب الشيعة للضغط على قادتهم بهدف اختيار رئيس الوزراء

2020/03/11 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، تشكيل جبهة من قبل نواب الكتل الشيعية للضغط على قادتهم، بهدف اختيار رئيس الوزراء المقبل.

وأكد فدعم في تصريح، وجود حراك جديد داخل البرلمان، من نواب شباب من الكتل الشيعية، للضغط على قادة كتلهم، بهدف أن تكون مواصفات رئيس الوزراء المكلف مختلفة تماماً عن الذي سلفه، مبينا أن المواصفات تتضمن أن يكون شاباً وضمن الخدمة الوظيفية حسب قانون التقاعد، وأن يكون من أبناء الداخل وليست لديه أية جنسية مزدوجة، وكذلك لم يطرح اسمه كمرشح في السابق.

وأضاف، أن هؤلاء النواب الشباب شكلوا أشبه بالجبهة داخل البرلمان، لإيصال فكرة بأن أي مرشح لا تنطبق عليه هذه المواصفات سيجابه بالرفض من قبلهم داخل البرلمان، بغض النظر عن كتلهم.

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