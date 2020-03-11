جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد بشأن انخفاض أسعار النفط عالميا

2020/03/11 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

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عقد المجلس الوزاري للاقتصاد جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين.

وتدارس المجلس الآليات الكفيلة لتقليل أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المستوى المعاشي للمواطنين، وتوفير الإمكانيات المتاحة للتصدي لفيروس كورونا، حيث اتفق المجتمعون على الاستمرار بعقد الجلسات في الأيام المقبلة للوصول إلى حلول مناسبة لإدارة الأزمة.

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