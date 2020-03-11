سلامه ابو زعيتر - استقلالية العمل النقابي

2020/03/11 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلامه_ابو_زعيتر من أهم أسس وشروط ومبادئ العمل النقابي، الاستقلالية والحرية في اتخاذ قراراته بدون تدخل من أي جهة، سواء كانت الحكومة أوأصحاب العمل أوالاحزاب السياسية، أو أشخاص متنفذين، فهذا يمس بحريات العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل الجماعي في إدارة شئونه وفق أنظمته الداخلية، فلا يجوز محاولة فرض الوصاية عليه والتدخل في شؤونه، فذلك يتناقض مع المعايير والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، وإعلان فلادليفا......

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