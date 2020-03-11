دلور ميقري - مدام بوفاري، في فيلم لكمال الشيخ

2020/03/11 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري مثلما سبقَ وذكرتُ في دراسة بعنوان " تأصيل السينما المصرية "، أن غالبية الأفلام الروائية ذات الطابع الميلودرامي قد اعتمدت في البداية على نَسخ مثيلها من سينما هوليوود أو أوروبا.هذه البدعة، أي " تمصير " الأفلام الأجنبية، بدأ اختراقها مع ظهور رائد الواقعية، صلاح أبو سيف، من خلال فيلمه " المنتقم "، المنتج عام 1947.إذ تولى الأديب نجيب محفوظ كتابة السيناريو، وكانت هذه أيضاً تجربته الأولى سينمائياً.ثم ......

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