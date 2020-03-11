فرات المحسن - من أكل الطلي الهرفي

2020/03/11 | 18:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فرات_المحسن أتفق تاجر أغنام من أهالي كركوك مع أحد رعاة الماشية ،على صفقة يتم فيها نقل خراف المالك الكركوكلي إلى بغداد.تم الاتفاق على مبلغ محدد للتوصيلة دفع مقدما للراعي، وبالوقت ذاته تم عد رؤوس الغنم فكان عددها 100 رأس بالتمام والكمال، على أن يتم تسليمها لمالكها في بغداد بعد مضي أسبوع من انطلاقها من كركوك مع الراعي، وأن يتم التسليم عند منطقة محددة تقع في العاصمة بغداد وبالقرب من بوابة التاجي المفضية إلى مدين......

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