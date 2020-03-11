شاهد: نرمين الفقي تؤدي تمارين “غاية في الصعوبة”.. هل تتحدى ياسمين صبري بعد لقطة “فتح الحوض”؟

2020/03/11 | 18:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة نشرت الفنانة نيرمين الفقى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام وهى فى الجيم.وظهرت الفنانة نيرمين الفقى فى مقطع الفيديو مع المدرب الخاص ، وهى تقوم ببعض التمارين الصعبة من خلال رفع قدميها على الحائط، وهو ما اعتبره الجمهور تحديا للفنانة ياسمين صبرى بعد نشرها صورة فى الجيم […]

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