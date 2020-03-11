العراق يعلن تطوير لقاح ضد فيروس كورونا ويبدأ تجربته على الحيوانات

2020/03/11 | 18:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الاربعاء، البدء بتطوير لقاءح خاص ضد فيروس كورونا، مؤكداً شروع العمل به عبر تجارب على الحيوانات.تتمة..

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