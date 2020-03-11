تسجيل تسع حالات اختناق واصابة قرب الخلاني

2020/03/11 | 18:08 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بتسجيل تسع حالات اختناق واصابة بتجدد المصادمات قرب الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المصادمات تجددت ضمن مقتربات الخلاني، ما اسفر عن تسع حالات اختناق واصابة".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.





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