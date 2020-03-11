في ملف التعامل مع “كورونا”.. تحذيرات يطلقها الادعاء العام في السليمانية

2020/03/11 | 18:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



حذر الادعاء العام في محافظة السليمانية، الأربعاء، المواطنين من عدم الالتزام بالتعليمات الرسمية الصادر...

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