القبض على خلية تابعة لتنظيم «داعش» شرقي دير الزور

2020/03/11 | 18:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوات سوريا الديمقراطية، أمس الثلاثاء، القبض على خلية تابعة لتنظيم «داعش» في بلدة البصيرة الواقعة بريف دير الزور الشرقي، كانت مسؤولة عن تنفيذ عمليات تفجير وفرض الأتاواة على المدنيين

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