رئيس الجمهورية يبحث مع السفير الفرنسي التعاون المشترك

2020/03/11 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، مع السفير الفرنسي لدى العراق برونو أوبير، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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