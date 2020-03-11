2020/03/11 | 18:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال طالبو اللجوء من سوريا ودولٍ أخرى يحتشدون على الحدود التركية – اليونانية، منذ نحو أسبوعين، في محاولةٍ منهم للعبور نحو الدول الأوروبية عبر الأراضي اليونانية.التجمّع نحو #الحدود،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حلمهم الوصول إلى أوروبا بأقل التكاليف… هذه قصتهم) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حلمهم الوصول إلى أوروبا بأقل التكاليف… هذه قصتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).