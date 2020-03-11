"كورونا" يغلق 489 مركزاً تجارياً وسياحياً في بغداد

2020/03/11 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، الاربعاء، عن إغلاق 489 مطعما ومقهى ومولا تجاريا كاجراءات وقائية من فايروس كورونا.وتتخذ السلطات العراقية اجراءات للوقاية من انتشار الفيروس، بعد وفاة 8 حالات من أصل 72 اصابة في عموم البلاد، بينما تعافى 20 آخرون، بحسب وزارة الصحة.وقال مدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، في حديث ورد لشفق نيوز، إن "شعبة الرقابة الصحية التابعة للدائرة أغلقت 489 محلا ما بين مقاهي ومطاعم ومولات وكوفيهات كاجراءات وقائية من فايروس كورونا وذلك ضمن توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020".وأضاف أنه "تم تكليف فرق الرقابة الصحية في شعبة الرقابة الصحية / قسم الصحة العامة وشعب الرقابة الصحية في قطاعات الرعاية الصحية الأولية كافة بتنفيذ إجراءات عاجلة بغلق جميع أصناف المحلات العامة المشمولة (المولات و المطاعم والمقاهي والكازينوهات و المسابح والنوادي والمنتديات الاجتماعية ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات ) بالتعاون والتنسيق مع مفارز جهاز الأمن الوطني والجهات الأمنية إضافة لتشديد الإجراءات الرقابية على كافة أصناف المحلات العامة الخاضعه للاجازة الصحية".وأشار الساعدي إلى أنه "تم الايعاز إلى مديري الشعب الرقابية كافة باتخاذ إجراءات عقابية بحق المخالفين استناداً إلى أحكام المادة 96 و 99 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 واحالتهم للمحاكم المختصة".ويأتي الإغلاق استجابة لقرارات خلية الأزمة الحكومية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا التي أمرت بغلق المراكز التجارية وأماكن التجمع العامة الأخرى للحد من تفشي الفيروس.

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