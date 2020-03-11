بسبب كورونا.. مجلس الوزراء الكويتي يفرض إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص لمدة أسبوع

2020/03/11 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الأربعاء، على كتاب صادر من وزراة التعليم العالي، حمل توضيحات عدة بشأن تحويل الأجراء اليوميين في الوزارة، إلى موظفين بصفة عقود، فيما تضمن الكتاب إيقاف التعيينات بصفة اجراء يوميين لحين إق

بغداد اليوم-متابعة

أفادت وكالة "فارس" بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم جهانغ

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الاربعاء (11 آذار 2020)، باعادة فتح طريق ستراتيجي بعد قطعه من قبل متظاهرين غاضبين احتجاجا على تعيين ضابط بمنصب امني رفيع بخانقين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "طريق خانقين- بعقوبة المار

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