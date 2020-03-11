التعليم توجه بوقف التعيينات لحين إقرار موازنة 2020 وتصدر عدة توضيحات بشأن رواتب العقود والاجراء اليوميين

2020/03/11 | 18:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الأربعاء، على كتاب صادر من وزراة التعليم العالي، حمل تو...





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