2020/03/11 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فايروس كورونا يؤجل فصول عشائر ديالى إلى نيسان المقبل بيئة ديالى توزع مطبوعات توعوية بين المواطنين ديالى ــ سلام الشمري اعلن مدير بيئة محافظة ديالى عبد الله هادي الشمري ان ( الكوادر الميدانية في شعبة التوعية والاعلام البيئي قامت بتوزيع المطبوعات التوعوية على اغلب شرائح المجتمع في بالمحافظة ” محلات بيع الفواكه والخضر، ساحات بيع […]

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