2020/03/11 | 18:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم المخاوف التي ترافق أجواء فايروس كورونا المستجد السفرات الربيعية لا تنقطع وتيرتها للتقليل من التوترات بشأن ما ينشره المرض دهوك – سامر الياس سعيد ادى تعطيل الدوام في المؤسسات فضلا عن المدارس جراء المخاوف الناجمة من انتشار فايروس كورونا الى لجوء المواطنين للتعامل مع الازمة بغية التخفيف من التوترات والخروج الى الطبيعة لاستقبال فصل […]

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