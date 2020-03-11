لجنة الحكام: قرار علي صباح كان صائبا

2020/03/11 | 18:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت اللجنة المكلفة بادارة الحكام بيانا حول عقوبة الحكم علي صباح، مبينة ان قراره كان صحيح.





وذكر البيان انه اجتمعت اللجنة المكلفة بادارة الحكام للنظر في الحالات التحكيمية لمباراة نفط الوسط واربيل التي جرت امس في ملعب الشعب بتاريخ 10/3/2020 واتضح مايلي:

د39/ احتسب الحكم ركلة جزاء لنادي نفط الوسط وكان قراره صحيحا وموفقا.

د73/ كان هناك ركلة جزاء لنادي اربيل لم يحتسبها الحكم اثرت على نتيجة المباراة النهائية.

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