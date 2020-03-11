ما حقيقة إصابة 10 أعضاء في البرلمان العراقي بفيروس كورونا؟

2020/03/11 | 18:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا مع السفير العراقي بموسكو عبد الرحمن الحسيني بشأن بيان نشرت...

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