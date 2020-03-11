مختنقون وجرحى بأسلحة الصيد والرصاص الحي باشتباكات المتظاهرين والامن في الخلاني (فيديو)

2020/03/11 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت مصادر طبية ومفارز علاج راجلة، اليوم الاربعاء، انها سجلت 9 حالات اختناق وإصابات خطرة بين صفوف المتظاهرين جراء تجدد الصدامات مع قوات الامن في ساحة الخلاني وسط بغداد.

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