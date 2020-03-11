2020/03/11 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدسة “يس عراق” توثق: محاربة “كورونا” تطيح بمطاعم بغداد.. الفايروس والبطالة يتنافسان على “الأشد خطورة”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدسة “يس عراق” توثق: محاربة “كورونا” تطيح بمطاعم بغداد.. الفايروس والبطالة يتنافسان على “الأشد خطورة”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).