عبر خبراء ومعونات.. الصين تكافح كورونا في كوردستان

2020/03/11 | 18:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل وفد صيني مكون من خبراء في مكافحة فيروس كورونا الجديد إلى مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، حاملاً معه معونات طبية لمساعدة الإقليم على محاربة الفيروس الذي نشأ في الصين وانتشر في العالم.

ورأس الوفد نائب القنصل الصيني في أربيل وانغ جی هونج ويضم عدداً من الأطباء المختصين بمحاربة فيروس كورونا، وفق ما أفادت مراسلة شفق نيوز.

ومن المقرر أن يقدم الفريق الطبي الصيني العون للسلطات الصحية في السليمانية وبقية مناطق إقليم كوردستان للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وقال رئیس صحە السلیمانیة صباح هورامي في مٶتمر صحفي، عقب اجتماع مع الوفد الصيني، "سوف نستفيد من خبرات الأطباء الصينیين في مكافحة الفيروس، ونشكرهم على ما قدموه من مساعدات".

وبشأن الإصابات المسلحة في السليمانية، قال هورامي إن "حلة المصابین مستقرة في الوقت الحالي، وتبذل الوزارة أقصى جهودها بالتعاون مع وزارة الصحة في بغداد".

من جانبه، قال نائب القنصل الصینی وانغ جی هونج، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدة للدول المتضررة من الفيروس.

وبين أن الصين أرسلت وفوداً طبية مختصة إلى إیران وکوریا الجنوبیة أيضاً، وستقدم بكين مزيداً من المعونات والمساعدات طبیة لمحاربة فيروس كورونا والحد من تفشيه والسيطرة عليه.

وفي وقت سابق الأربعاء، سجلت أربيل حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات في إقليم كوردستان إلى 17، توفي إحداها في السليمانية.

فيما وصل عدد الإصابات على مستوى العراق إلى 72 حالة مؤكدة على الأقل، توفي منها 8 أشخاص، في حين تعافى 20 آخرون.

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