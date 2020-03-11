ايران تعلن اصابة نائب الرئيس ووزيرين بفيروس كورونا

2020/03/11 | 18:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت قناة روسيا اليوم نقلا عن وكالة "فارس" بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد.ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم جهانغيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حاليا للحجر الصحي.وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا، إلى جانب كل من الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية.وحتى اليوم الأربعاء سجلت في أراضي إيران 9 آلاف إصابة بهذه السلالة، بما في ذلك 354 حالة وفاة.

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