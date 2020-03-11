إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من الوزراء بفيروس كورونا

2020/03/11 | 18:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت وكالة "فارس" بإصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس كورونا المستجد.

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