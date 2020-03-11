اسياسيل: مستعدون لتوفير خدمة الجيل الرابع [فور جي] لكافة المستخدمين

2020/03/11 | 18:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أكدت شركة الاتصالات "اسياسيل"، الاربعاء، استعدادها لتوفير خدمة الجيل الرابع "فور جي" في خدماتهم الإتصالية لكافة المستخدمين، مبينة انها بانتظار موافقة الحكومة لتقديم هذه الخدمة.

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