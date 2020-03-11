الغاء التعداد العسكري في ديالى بسبب كورونا

2020/03/11 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعقد في محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، اجتماع ثلاثي لمناقشة التطورات الاخيرة بشأن فيروس كورونا الجديد والسبل الكفيلة ‏لمواجهة المرض.وقال محافظ ديالى مثنى التميمي خلال حضوره الاجتماع الذي ضم قائد الشرطة ومدير عام صحة المحافظة، بحسب بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الاستعدادات تجري وفق ‏خطط مرسومة بالتنسيق مع القيادات الامنية ودوائر الصحة لتشخيص الحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا وضمان عدم انتقاله ‏لاشخاص آخرين".من جانبه اكد قائد الشرطة اللواء حامد الشمري، ان "كافة الاجراءات الاحترازية اتخذت والتي شملت المحاضرات التوعوية ‏والارشادات الصحية عن كيفية الوقاية من مرض كورونا الوبائي اضافة الى اغلاق الكافيهات والملاعب والقاعات الرياضية التي تسمح ‏للتجمعات البشرية والغاء نظام البصمة الالكتروني والتعداد العسكري لمنتسبي الاجهزة الامنية حفاظا على الصحة العامة".

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