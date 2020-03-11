الوقف السني يستعين بـ

2020/03/11 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا الوقف السني، اليوم الاربعاء، جميع الخطباء وأئمة المساجد إلى التركيز على نصح المصلين وإرشادهم للوقاية من فيروس كورونا.وقال الوقف في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنه "عقب اجتماع طارئ مع خلية الازمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ووزارة الصحة، ندعو الخطباء وأئمة المساجد الى في خطب صلاة الجمعة على نصائح وارشادات الوقاية من الفيروس الجديد".وطالب المصلين بـ"ارتداء الكمامات وترك المسافة بينهم للوقاية من ‏فيروس كورونا".

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