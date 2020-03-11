لماذا يتحاشى المهاجرون العالقون على الحدود اليونانية بلغاريا؟

2020/03/11 | 18:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية تقريراً عن سياسة السلطات البلغارية بالتعامل مع اللاجئين، والعلاقات التركية البلغارية المميزة، التي تجعل بلغاريا في مأمن من أزمة اللجوء.تشتهر بلغاريا بمعاملتها القاسية للاجئين، وبجعل

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