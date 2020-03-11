اخماد حريق داخل مطعم غربي بغداد

2020/03/11 | 18:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، باخماد حريق داخل مطعم في المنصور غربي بغداد.وقال المصدر ، إن “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على النيران واخماد حريق اندلع داخل مطعم في منطقة المنصور شارع 14 رمضان بمشاركة اكثر من 5 فرق من الدفاع المدني”. وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الحريق اندلع داخل

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