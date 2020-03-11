مدير صحة الكرخ يعلن “خبرًا سارًا” بشأن كورونا.. ويوجه طلبًا للمواطنين

2020/03/11 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الاربعاء، عدم تسجيل أي عدوى في صفوف ذوي المصابين الذين تم شفاؤهم في مستشفى الفرات.وقال الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، أن “الخبر السعيد هو ان كل المحجورين من عوائل المصابين في دائرة صحة الكرخ انهوا مدة الحجر المطلوبة ولم تظهر على اي منهم […]

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