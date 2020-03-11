قطر تسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/11 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاربعاء، تسجل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن السلطات في البلاد سجلت "238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 262".

من جانبها أوضحت وزارة الصحة القطرية، أن "90 % من حالات الإصابة بفيروس كورونا اكتشفت عن طريق التقصي النشط".

وتخطى عدد الوفيات جراء كورونا الجديد "كوفيد-19" 1100 خارج الصين القارية التي أحصت وحدها 3100 وفاة، بحسب حصيلة وضعتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى الأرقام الرسمية.

وباتت إيطاليا أول بلد يعمم تدابير صارمة سعيا لوقف انتشار فيروس كورونا، وتهافت الإيطاليون منذ مساء أول أمس الاثنين على المتاجر الكبرى لشراء منتجات أساسية.

ويسجل تزايد كبير في عدد الضحايا في العديد من البلدان مثل إيران (أكثر من ثمانية آلاف إصابة وحوالي 300 وفاة)، وإسبانيا (أكثر من 1600 إصابة)، مع وفاة أولى في كل من المغرب ولبنان وبنما.

ووصلت حصيلة الفيروس بالإجمال إلى أكثر من 117 ألف إصابة في أكثر من مئة بلد ومنطقة، وبينها 36 ألف إصابة خارج الصين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

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وقال الحجامي، عبر جداريته بموقع فيسبوك، أن "الخبر السعيد هو ان كل المحجورين

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