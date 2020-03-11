مدير صحة الكرخ يوجه رسالة لاهالي بغداد: انصح بعدم التنقل ما بين الكرخ والرصافة الا للضرورة

2020/03/11 | 18:48 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجه مدير صحة دائرة الكرخ، جاسب لطيف علي الحجامي، الأربعاء، رسالة لأهالي العاصمة بغداد، فيما نصحهم بعدم التنقل ما بين الكرخ والرصافة الا للضرورة.

وقال الحجامي، عبر جداريته بموقع فيسبوك، أن "الخبر السعيد هو ان كل المحجورين من عوائل المصابين في دائرة صحة الكرخ، أنهوا مدة الحجر المطلوبة، ولم تظهر على اي منهم علامات المرض، وهذا يدل على عدم انتقال العدوى لهم".

وأضاف: "نتمنى الالتزام بعدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى، مع الالتزام بالتوصيات اللازمة للوقاية من المرض"، ناصحا بـ"عدم التنقل ما بين الكرخ والرصافة الا للضرورة".

وعلق مدير صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، الثلاثاء (10 اذار 2020)، على مخاوف عودة فيروس ’’كورونا’’ للمرضى الذين أعلن يوم أمس عن شفائهم ومغادرتهم مستشفى الحجر الصحي.

وقال الحجامي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحالات التي خرجت من الحجر الصحي بعد تماثل اصحابها للشفاء، اثر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، غادرت المستشفى بموجب بروتوكلات منظمة الصحة العالمية".

ولفت الى أن "الاعراض السريرية اختفت عن حامل فيروس كورونا بعد اسبوع من رقوده في المستشفى، حيث تجري عليه فحوصات مختبرية بأيام، اذ ظهرت النتائج سالبة، ومعنى ذلك ان المصاب قد اكتسب الشفاء التام ولن يكون ناقلاً للعدوى للاخرين".

وبخصوص الحالات التي عاد اليها فيروس ’’كورونا’’ بعد شفائها منه خصوصا في الصين وايران وفق ما اعلن عنه في البلدين، بين مدير صحة الكرخ أن "تلك الحالات اكتسب العدوى مرة اخرى بعد ان تماثلت بالشفاء".

وتابع: "اعطي للمريض علاج وتوصيات بعدم استقبال اشخاص وحجر أنفسهم في مكان خاص واتباع الارشادات في التعقيم وارتداء الكمامة والبقاء على تواصل معه للتأكد من سلامته".

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