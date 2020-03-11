معلول مدربا للمنتخب السوري الكروي

2020/03/11 | 18:48 - المصدر: الصباح

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دمشق/أ ف ب

عين الاتحاد السوري لكرة القدم التونسي نبيل معلول مديرا فنيا للمنتخب الأول، بحسب ما أعلن المدرب السابق لمنتخب بلاده .

وأورد معلول عبر حسابه على "تويتر"، "سعيد بتعييني مدربا للمنتخب الوطني السوري ولثقة الاتحاد السوري لكرة القدم في شخصي وسيكون هدفنا الأول التأهل إلى مونديال قطر 2022 ".

ووصل معلول (57 عاما) دمشق الأحد الماضي للاجتماع بالاتحاد تمهيدا لتوقيع اتفاق يخلف بموجبه المدرب السابق فجر إبراهيم الذي انتهى عقده نهاية العام الماضي بعدما قاد منتخب سوريا إلى صدارة المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.



ويتصدر المنتخب السوري الذي لم يسبق له التأهل الى نهائيات كأس العالم، مجموعته بعد خمس جولات بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفليبين و3 لجزر المالديف ولا شيء لغوام.

وتولى معلول بداية تدريب تونس عام 2013 وفشل في قيادة المنتخب لنهائيات كأس العالم 2014، قبل ان ينتقل الى الجيش القطري ومنه الى المنتخب الكويتي، ويعود لتدريب المنتخب التونسي في نيسان 2017 خلفا للبولندي-الفرنسي المقال هنري كاسبرجاك.

وأشرف معلول على نسور قرطاج في نهائيات مونديال روسيا 2018، حيث خرج المنتخب من الدور الأول بخسارته في المجموعة السابعة أمام انكلترا 1-2 وبلجيكا 2-5، وفوز على بنما 2-1 هو الثاني لبلاده في مشاركاتها الخمس في المونديال، والأول منذ 1978.

وبعد ذلك، انتقل معلول الى تدريب نادي الدحيل القطري، في مهمة استمرت نحو ستة أشهر فقط وانتهت في مطلع كانون الثاني 2019

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