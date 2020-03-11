عزل طوعي لثلاثة مشاركين في بطولة الفورمولا 1

2020/03/11 | 18:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملبورن/أ ف ب

أعلن مسؤولون امس الأربعاء ان ثلاثة أفراد من فريقي هاس وماكلارين، المشاركين في بطولة العالم للفورمولا واحد، باتوا في عزل طوعي على خلفية مخاوف من إصابتهم بفايروس كورونا المستجد، على هامش جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من البطولة.

وأوضح مسؤول في فريق هاس ان "عنصرين من الفريق ظهرت عليهما عوارض، وقد خضعا لفحص ووضعا نفسيهما في العزل الطوعي، كما يجب، في انتظار صدور النتائج".



من جهته أكد مسؤول في فريق ماكلارين "يمكننا ان نؤكد ان أحد أفراد الفريق بات في العزل الطوعي في الفندق كإجراء احترازي تماشيا مع سياستنا، بعدما ظهرت عليه عوارض مماثلة لفايروس كورونا المستجد".

وخضع الثلاثة للفحوص في حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن، والتي تستعد لاستضافة أول سباق لهذا الموسم الاحد المقبل.

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