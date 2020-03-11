الشابندر : بعد ان باع عبد المهدي العراق للميليشات ادعو السنة والشيعة للاجتماع

2020/03/11 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اكد السياسي المستقل غالب الشابندر، اليوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي باع العراق للميليشات.وقال الشابندر في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” ما نصه : “بعد ان باع عادل عبدالمهدي العراق للميليشيات و (بعض) الكورد وبعد كارثة هبوط النفط-دخل العراق شبه الوحيد- وبعد ان بدأ الجوع يدق […]

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