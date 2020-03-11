إيران تعلن عن 63 وفاة إضافية بكورونا

2020/03/11 | 18:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران-(أ ف ب) – أعلنت إيران الاربعاء عن 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة يومية خلال ثلاثة أسابيع منذ إعلان السلطات عن أول الوفيات بالفيروس.وإيران من أكثر البلدان تضررا بسبب الفيروس خارج الصين حيث ظهر أول مرة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي متلفز “بناء على نتائج […]

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