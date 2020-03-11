الفتلاوي : اللجنة السباعية ستقدم مرشحها خلال مدة لا تتجاوز الـ 3 أيام

2020/03/11 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، أن اللجنة السباعية التي تم تشكيلها من مكونات القوى الشيعية ستقدم مرشحها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام.

وقال الفتلاوي في تصريح، إن اللجنة السباعية سوف تراعي في اختيار المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة رؤى القوى الكردية والسنية حتى يتم تمريرها بكل سهولة ودون اعتراضات.وأشار الفتلاوي الى أن اللجنة ستختار عددا من الشخصيات وعرضها لاحقا في اجتماع موسع للقوى الشيعية للتوافق على إحداها، مبينا ان الشخصيات التي سيتم عرضها لن تخضع لآلية التصويت.

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