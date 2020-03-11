الخارجية الإيرانية : الحظر الأميركي أثّر سلبا على قطاع الصحة في إيران

2020/03/11 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرحت الخارجية الإيرانية أن الحظر الأميركي قد أثر سلبا على قطاع الصحة بشكل عام في إيران.

ووصف المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي في تصريح، الحظر الأميركي بالظالم وغير القانوني، في ظل سياسة الضغوط القصوى، وأنه ترك آثاره السلبية على الواقع الصحي في ايران، وسط تفشي وباء كورونا في جميع أنحاء البلاد.

وأكد موسوي أن بلاده مستعدة لاختبار كل السبل التي تخفف من الضغط على الشعب الإيراني، مشيرا الى أن الولايات المتحدة إن كانت صادقة في مزاعمها بشأن الإيرانيين فعليها أن ترفع الحظر عنهم أولا.

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